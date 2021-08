„Night of wheels“ gab auch die Polizei richtig Gas

Am 14. August 2021 wurde von Polizisten der Landesverkehrsabteilung OÖ und des Bezirkes Ried gemeinsame Kontrollen mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning und Geschwindigkeitsüberschreitungen anlässlich des Tuning-Treffens „Night of wheels“ im Bereich des Messegeländes Ried im Innkreis durchgeführt. Die technischen Überprüfungen der Fahrzeuge erfolgten in der Betriebswerkstatt der Straßenmeisterei Ried im Innkreis durch Amtssachverständige des Amtes der OÖ Landesregierung.