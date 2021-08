Großes Griss aller Parteien um Pfleger in Familien

Umtriebiger Seniorenbundchef

Dass sich die ÖVP-Politikerin auch auf die ab morgen, Montag, hängenden Pflege-Pakete Gerstorfers drängt, ist nur eine Zuspitzung unseres Karikaturisten. Obwohl: In einer Proporzregierung, in der alle Parteien sitzen, ist es nur logisch, dass sich ÖVP und SPÖ (und auf FPÖ-Seite die ausscheidende Ulrike Wall sowie bei den Grünen Ulli Schwarz) um die Herausforderungen der Pflege kümmern. Die ÖVP tut das nicht nur mit Haberlander, sondern auch über ihren Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer, der gerade einen „Pflegeratgeber“ herausgebracht hat. Umtriebigst ist auch Seniorenbundchef Alt-LH Josef Pühringer an der Pflegefront aktiv.