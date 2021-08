Gerangel um Verkaufsstände am Benediktinermarkt

Marktfirant will aufgeben

Niki Toschkov will heute nach 83 Jahren zum letzten Mal Gemüse am Markt verkaufen. „Ich müsste meinen Stand künftig um 4 Uhr errichten, um 14 Uhr wieder abbauen. Ich schaffe das nicht. In den vergangenen zwei Jahren sind vier neue Gastrobetriebe entstanden. Man kommt nirgendwo mehr durch. Ich gehe nach Viktring, wenn ich dort meinen versprochenen Stand erhalten sollte.“