„Personalstand in Spitälern muss erhöht werden“

Für Aufstockungen

In ihrer Antwort spricht sich Haberlander - die bei diesem Thema sonst eher zurückhaltend ist - für Personalaufstockungen in denSpitälern aus, wegen „hohen Erwartungen“ und wegen der Bevölkerungsentwicklung. Zugleich müssten aber die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „in ihrem tagtäglichen Tun entlastet“ werden, so Haberlander. Denn zusätzliche aufzunehmen, aber sie genauso zu belasten wie bisher, bringe zu wenig Effekt.