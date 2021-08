Schlag gegen Anlagebetrüger: Callcenter ausgehoben

Anleger um mehrere Millionen Euro betrogen

Die gutgläubigen Anleger investierten so teils hohe Geldsummen - allein in einem Fall aus dem Landkreis Ansbach wurde auf diese Weise ein Betrag in sechsstelliger Höhe erbeutet. Der bisher bekannt gewordene Gesamtschaden betrage allein in dem Tatkomplex, in dem jetzt die Zugriffe in Sofia erfolgten, mehrere Millionen Euro, wobei von einem hohen Dunkelfeld auszugehen sei, hieß es.