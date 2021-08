Endlich wieder Feierlaune bei den Feuerwehren!

Im Vorjahr konnte kein einziges Feuerwehrfest gefeiert werden, was nicht nur Tanzfreudige und Kotelettliebhaber bedauerten. „Im Jahr gibt es in Kärnten etwa acht Millionen Euro an Einnahmen über diese Feste. 80 Prozent davon fließen in die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen“, weiß Rudolf Robin, der Landesfeuerwehrkommandant. Im Vorjahr also kein einziger Euro - ein herber Einkommensverlust für die 398 Feuerwehren des Landes.