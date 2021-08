Ärger über ungehaltene Gäste in der Gastronomie

Auf ein heikles Thema in der Gastronomie will Kaffeehaus-Besitzerin Mariana Moser in Güssing (Burgenland) aufmerksam machen. Immer wieder komme es in der Branche zu abfälligen Äußerungen und Belästigungen durch Gäste, die nur zu gerne unter den Tisch gekehrt würden, um nicht das Geschäft zu gefährden. Infolge der Pandemie habe sich das Ganze noch verschärft, meint Moser.