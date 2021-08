Langjähriger Höchststand bei offenen Stellen

Tourismus-Betrieben fehlen 20.000 Angestellte

In einigen Branchen wie zum Beispiel in der Gastronomie und der Hotellerie führten die Corona-bedingten Lockdowns dazu, dass sich viele Angestellte beruflich umorientiert haben. In Tourismus-Betrieben fehlen nun über 20.000 Leute in der Hauptsaison. „Ein Drittel der Betriebe hat ein veritables Problem, Mitarbeiter zu finden“, räumte Gastro-Branchenobmann Mario Pulker bei einem Pressegespräch am Donnerstag ein.