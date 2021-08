Biofeldtage 2021: Landwirtschaft hautnah erleben

Am Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen wird am Freitag und Samstag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Exkursionen und Outdoor-Seminaren geboten. Waren es 2018 noch 150, haben sich heuer 190 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen angekündigt.