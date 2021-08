Massenhinrichtungen „vollkommen gerechtfertigt“

Kritiker sehen mit dem Wahlsieg Raisis den Mythos eines reformfähigen Regimes zerbrochen. Und schon an seinem ersten Tag als Präsident ließ der als Hardliner bekannte Rais am Dienstag aufhorchen. So verteidigte er die Hinrichtungen Tausender politischer Gegner: Er habe damals als Staatsanwalt die Rechte der Bürger verteidigt und als Richter gehandelt. Dafür müsse er „gelobt“ werden, so Raisi. Wie im jüngst erschienen Iran-Report festgehalten wird, soll er auch für das Verschwinden von Regimekritikern verantwortlich sein.