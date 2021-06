Nuklearanlagen: Irans Botschafter gab IAEA Korb

Ende Mai hatten sich die IAEA und der Iran auf eine Verlängerung des am 23. Mai nach drei Monaten ausgelaufenen Abkommens über die technische Überwachung iranischer Nuklearanlagen um einen Monat geeinigt. Am 17. Juni bat IAEA-Chef Grossi brieflich um eine weitere Verlängerung, dieser Brief blieb bisher unbeantwortet.