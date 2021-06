Ebrahim Raisi neuer Präsident: Retrowelle im Iran

Seit nunmehr 42 Jahren hält die klerikale Diktatur der Khomeini-Schiiten den Iran in ihrer Gewalt. Selten hat sich ein Regime in dieser Zeitspanne überhaupt nicht verändert. Es ist sogar Retro angesagt: Der Chefankläger in dem blutigen Justizapparat noch unter Revolutionsführer Khomeini, Ebrahim Raisi, ist jetzt in das Präsidentenamt getrickst worden, weil er ganz offensichtlich zum künftigen Nachfolger des derzeitigen (und erst zweiten) Obersten Revolutionsführers Ali Khamenei bestimmt ist.