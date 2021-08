Keutschacher (32) mit Motorrad gegen Reh geprallt

Der Keutschacher (32) lenkte sein Motorrad von Klagenfurt in Richtung Schielfing als in Pertitschach ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Lenker prallte gegen das Wild und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Das verendete Reh wurde von einem Jagdausübungsberechtigten geborgen.