Jetzt gibt es auch „Radeln for Future“

Nach Fridays gibt es jetzt auch „Radeln for Future“, ebenfalls freitags, ein Mal im Monat. Die Teilnehmer fahren an besonders vernachlässigten Abschnitten des Radetzes oder an gefährlichen Stellen, denn: „Es braucht dringend eine sichere Radinfrastruktur, damit Kinder und Familien angstfrei radeln können“, so Initiator David Sonnenbaum.