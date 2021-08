Podcast: LH Thomas Stelzer von der lockeren Seite

Bei Studentenfest kennengelernt

Hauptsächlich geht es um viel Persönliches. So verrät Stelzer, dass er als Kind Feuerwehrmann oder Polizist oder Straßenbahnfahrer werden wollte. Auch ein Einblick in seine Freizeit wird in der achtminütigen Show verpackt. Stelzer grillt leidenschaftlich gern und zum Frühstück muss es täglich Eierspeise, vorzugsweise mit Kernöl, geben. Aufmerksame Zuhörer wissen nun, dass er seine Bettina Stelzer-Wögerer bei einem „sehr schönen und intensiven“ Studentenfest in Linz kennengelernt hat.