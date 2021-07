Astrid Eisenkopf: Viel zu tun für eine starke Frau

„Krone“: Wohin soll die Reise des Burgenlandes gehen, wie wird sich das Burgenland in den nächsten Jahren entwickeln? Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, in Ihr Ressort fallen so ziemlich alle wichtigen Zukunftsthemen. In aller Munde ist ja derzeit der Klimawandel. Wie gut ist das Land unterwegs?

Astrid Eisenkopf: In der Klimafrage ist es bereits fünf nach 12. Das hat man an den jüngsten Unwettern gesehen. Jetzt muss jeder seinen Beitrag leisten. Deshalb haben wir uns das Ziel gesteckt, statt erst 2050 bereits 2030 klimaneutral zu sein. Zusätzliche Förderschienen durch den Bund werden dazu beitragen, das zu erreichen.