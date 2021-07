EA kündigt Neuauflage von „Dead Space“ an

Electronic Arts hat mit „Dead Space“ eine Neuauflage seines ursprünglich bereits 2008 veröffentlichten Survival-Horror-Klassikers angekündigt. Diese werde dank Frostbite-Engine den Horror und die Immersion mit atemberaubender Grafik, Sound und Steuerung auf ein neues Niveau heben, so der Publisher in einer Mitteilung. Ein erster Trailer schickt Zuseher zurück an Bord des Raumschiffs USG Ishimura, wo Ingenieur Isaac Clarke mit futuristischen Zwiebelschneidern und anderen selbstgebauten Waffen aller Art die finstere Alienbrut zerteilen muss. Erscheinen soll der Titel für PS5, Xbox Series X|S und PC, einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.