Williams' Sohn spricht über letzte Lebensmonate

Der Verlust seines Vaters ließ Zak in ein tiefes seelisches Loch fallen: „Ich habe mein Trauma mit Alkohol betäubt, was andere schlimme Dinge in mir ausgelöst hat. Ich litt unter Psychosen und wurde dann mit posttraumatischen Stresssyndrom diagnostiziert.“ Inzwischen hat sich der zweifache Vater mental wieder gefangen und setzt sich öffentlich für andere Menschen mit psychischen Leiden ein.