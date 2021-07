Kritik an Politbesuch in der Kaserne in Ried

„Politisches Foul“

Auf diese drängt aber SP-Bürgermeisterkandidat Peter Stummer: „Statt Presseaussendungen über Kantinen-Essen zu verfassen, muss endlich Klartext über die Zukunft des Panzer-Bataillons her. Für mich ist der Besuch Hofingers ein politisches Foul!“ Die Neos kündigen wegen Hofingers Aufritt eine parlamentarische Anfrage an: „Es ist irritierend, dass man sich im VP-Verteidigungsministerium offenbar nur mit VP-Abgeordneten austauschen will. Es geht um das österreichische Bundesheer und die Sicherheit aller Österreicher“, so Landespolitiker Felix Eypeltauer.