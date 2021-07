Kosten von neuem Bauhof sorgen für Streit

Kurz nach der Eröffnung am Freitag sorgt der neue Bauhof in Jennersdorf schon für Diskussionen. Anlass ist die Kritik der FPÖ, die von explodierenden Projektkosten spricht. So habe sich die ursprünglich budgetierte Summe verdreifacht, behauptet FPÖ-Stadtrat Franz Schenk. Der Bürgermeister weist das zurück.