„Song of Iron“: Packende Wikinger-Action in 2,5D

Wikinger-Action in stimmungsvoller 2,5D-Kulisse erwartet PC- und Xbox-Gamer in „Song of Iron“. Bewaffnet mit Axt sowie Pfeil und Bogen, darf darin gegen allerlei Feinde in den Kampf gezogen werden. Erscheinen soll der Titel am 31. August, wie Entwickler Resting Relic jetzt in einem neuen Trailer verriet.