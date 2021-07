Demonstranten griffen Fernsehsender auf Zypern an

Die Infektionszahlen in dem Mittelmeerland waren zuletzt gestiegen, seit Sonntag wird es vom Robert-Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Zypern-Urlauber müssen sich aufgrund der Einstufung nach der Rückkehr in Deutschland in eine zehntägige Quarantäne begeben, die sie aber nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test vorzeitig beenden können. Das heimische Außenministerium hat den Inselstaat mit einem geringen epidemiologischen Risiko eingestuft.