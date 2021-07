Deutschland: Zypern und Katalonien Risikogebiete

Nirgendwo in der EU lag die 14-Tage-Inzidenz zuletzt so hoch wie in Zypern. Die deutsche Bundesregierung setzt die Insel deshalb ab Sonntag auf die Liste der Corona-Risikogebiete - ebenso wie die spanische Region Katalonien. Dies bringt etwa eine Registrierungs- und Quarantänepflicht für Reisende mit sich.