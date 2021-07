Neues Feuerwehrhaus um 3,2 Millionen Euro

Insgesamt 3,2 Millionen Euro wurden in das neue Gebäude investiert. Das Haus ist nicht nur am Stand der Technik sondern verfügt nun auch über einen Vortragssaal, der für Schulungen genutzt werden kann. „Mit der Infrastruktur, der Technik und den Fahrzeugen schaffen wir seitens des Landes die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Die Umweltkatastrophe in Deutschland zeigt uns, wie wichtig gut ausgestattete Einsatzkräfte und gut funktionierende Feuerwehren sind“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Festakt.