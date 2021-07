Wirtschaftsfaktor Royals

Es ist kein Geheimnis, dass der Städtetourismus von Corona besonders hart getroffen wurde. Die Weltstadt Wien verzeichnete 2020 Nächtigungseinbrüche von rund 80 Prozent, und eine rasche Erholung ist - mit Blick Richtung Delta-Variante - de facto nicht in Sicht. Das kann man laut beklagen. Oder aber an neuen Konzepten arbeiten. Was wäre eigentlich, würde Wien die jahrhundertelange Tradition des Habsburger Kaiserhauses touristisch wieder stärker in den Fokus rücken?