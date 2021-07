Eine Grenzwanderung auf historischen Pfaden

Sportlich aktiv

Heute sind diese dunklen Zeiten zum Glück vorüber. Wer eine Wanderung im Grenzgebiet plant, tut dies um sportlich aktiv zu sein und in der Hoffnung auf ein tolles Bergerlebnis. Dabei kann man sich allerdings auf einstige Schmuggelrouten begeben und so einen Eindruck gewinnen, was die Menschen bereit waren auf sich zu nehmen, um an „heiße Ware“ zu gelangen.