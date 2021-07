„Wollen im Herbst mit der Evaluierung fertig sein“

Eines der umstrittensten Projekte rund um die Bundeshauptstadt steht in den Startlöchern, die Umsetzung stößt jedoch seit geraumer Zeit auf Widerstand. Der Bau des Lobautunnels steht in der Kritik, Umweltministerin Gewesser will in den nächsten Monaten Klarheit gewinnen. „Wir haben uns vorgenommen in den nächsten Monaten, dass wir das Asfinag-Bauprogramm auf die Herausforderungen der Zukunft überprüfen“, sagt sie. Spätestens im Herbst soll dann die finale Entscheidung getroffen werden. Eine Evaluierung sei notwendig, um eine Basis für die Entscheidung zu haben.