Autobrand: Hausbewohner mussten evakuiert werden

Auch die Feuerwehr Ainet in Osttirol war in der Nacht auf Mittwoch gefordert. Ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto in Ainet war kurz nach Mitternacht in Brand geraten. Die Feuerwehrmänner mussten ein Übergreifen der Flammen auf ein Mehrparteienhaus verhindern und die Bewohner vorübergehend evakuieren...