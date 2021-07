Wasserrohrbruch auf Reinprechtsdorfer Straße

Unverhoffte nasse Abkühlung am heißen Dienstag in Wien-Margareten: Im Zuge der Bauarbeiten zur Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 ist in den Morgenstunden in der Reinprechtsdorferstraße ein Wasserrohr beschädigt worden. Durch den Druck des Wassers wurden auch Erde und Schotter aus tieferen Bodenschichten auf die Fahrbahn gespült. Die Straße war bis zu Mittag gesperrt, nach den Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr ist sie wieder befahrbar.