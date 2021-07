Fescher Handwerker (28) lebt komplett von Onlyfans

Drei Stunden Arbeit so einträglich wie zuvor 60

In drei Stunden verdiene er auf Onlyfans, was er zuvor in einer 60-Stunden-Woche als Techniker am Bau verdient hat. Lederman: „Da braucht man nicht mehr nachzudenken. Warum sollte ich jeden Tag in der Arbeit mein Leben riskieren, wenn ich daheim dreimal so viel Geld verdienen kann?“