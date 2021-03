Ex-Polizistin (27) macht mit Nacktfotos Millionen

Dass das Geschäft so gut laufe, liege auch an ihren „zahmen“ Inhalten, betont Rose. „Alle glauben, Onlyfans ist einfach Pornografie. Dagegen habe ich nichts, aber ich persönlich mache diese Art Inhalte nicht.“ Was sie dann auf Onlyfans für ihre Gefolgschaft mache? „Ich schlüpfe in eine Rolle, rede mit der Kamera, als wäre es ein Typ und decke ein paar Fantasien ab, aber vor allem rede ich mit ihnen.“ Zu manch einem Follower verbinde sie schon fast so etwas wie Freundschaft. „Ich weiß, wie ihre Kinder heißen, welchen Beruf sie haben und ob sie einen schlechten Tag hatten.“ Ihre loyalen Fans würden es schätzen, dass sie keine allzu expliziteren Inhalte erstelle.