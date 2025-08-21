„Dawson‘s Creek“-Stars feiern Wiedervereinigung

„Bitte spann uns nicht auf die Folter!“ Manchmal braucht es nur das Posting eines Polaroid-Bildes aus dem Jahr 1998, um bei Millionen von Millennials Gefühlsausbrüche zu erzeugen. Nicht wenige Fans glaubten fälschlicherweise, dass es eine Fortsetzung der Kult-Serie „Dawson’s Creek“ geben könnte.
Der Grund: James Van Der Beek hatte zum Seriensong „I Don’t Want to Wait“ einen Retro-Schnappschuss auf Instagram gepostet, auf dem er als Dawson mit Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) und Jen (Michelle Williams) zu sehen ist.
Darunter ein Zitat, dass von seinem Titelhelden stammt: „Wenn wir wirklich füreinander bestimmt sind, dann finden wir einen Weg zurück zu uns!“ Dazu veröffentlichte er das Datum 22. September 2025 sowie New York City.
Sehen Sie hier das Posting, das so viele Fans der Kultserie „Dawson‘s Creek“ in helle Aufregung versetzte:
Stars feiern für Van Der Beek Comeback
Jetzt stellt sich heraus: An diesem Tag wird es eine Wiedervereinigung der Stars und vieler weiterer Co-Stars für einen guten Zweck und auch aus einem traurigen Grund geben.
Das mit langen Dialogen, Erwachsenen-Themen und vielen Tränen vollgepackte Teenie-Drama hatte 1998 im US-Fernsehen debütiert. Es handelte vom Erwachsenwerden von vier Kindheitsfreunden aus der Kleinstadt Capeside und später vor allem um das Liebesdreieck zwischen Dawson, Joey und Pacey. Die 128 Folgen der Serie sind bis heute ein Bestandteil der Pop-Kultur – inklusive der Emojis eines weinenden Dawsons.
Es ist Van Der Beek zuliebe, dass nach über zwei Jahrzehnten alle Hauptdarsteller am 22. September zusammenkommen und gemeinsam das Drehbuch der Pilotfolge lesen werden.
Denn der Erlös des Events im Richard Rodgers Theater von Manhattan fließt an die Stiftung „F Cancer“. Van Der Beek hatte im letzten November enthüllt, dass er an Darmkrebs im 3. Stadium leidet, gegen den er weiterhin behandelt wird.
„Verbindung wird für Rest unserer Leben andauern“
Oscargewinnerin Michelle Williams ließ dazu in einer Pressemitteilung verlauten: „Wir sind in Capeside aufgewachsen und unsere Verbindung wird für den Rest unserer Leben andauern.“ Weshalb sie und die anderen auch nicht gezögert hatten, sich „um James zu versammeln und ihn daran zu erinnern, dass wir alle für ihn da sind. Das waren wir immer und das werden wir immer sein!“ Um dann hinzuzufügen: „Ich weiß, dass die Fans von ,Dawson‘s Creek‘ dieses Gefühl teilen!“
Serien-Erfinder Kevin Williamson wird die Lesung produzieren und freut sich schon sehr auf die „ganz besondere Nacht, in der James, Michelle, Katie, Joshua und unsere ,Dawson’s Creek‘-Familie wieder zusammenkommen werden”.
