Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauriger Grund

„Dawson‘s Creek“-Stars feiern Wiedervereinigung

Society International
21.08.2025 15:00
(Bild: Everett Collection / picturedesk.com)

„Bitte spann uns nicht auf die Folter!“ Manchmal braucht es nur das Posting eines Polaroid-Bildes aus dem Jahr 1998, um bei Millionen von Millennials Gefühlsausbrüche zu erzeugen. Nicht wenige Fans glaubten fälschlicherweise, dass es eine Fortsetzung der Kult-Serie „Dawson’s Creek“ geben könnte. 

0 Kommentare

Der Grund: James Van Der Beek hatte zum Seriensong „I Don’t Want to Wait“ einen Retro-Schnappschuss auf Instagram gepostet, auf dem er als Dawson mit Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) und Jen (Michelle Williams) zu sehen ist.

Darunter ein Zitat, dass von seinem Titelhelden stammt: „Wenn wir wirklich füreinander bestimmt sind, dann finden wir einen Weg zurück zu uns!“ Dazu veröffentlichte er das Datum 22. September 2025 sowie New York City.

Sehen Sie hier das Posting, das so viele Fans der Kultserie „Dawson‘s Creek“ in helle Aufregung versetzte:

Stars feiern für Van Der Beek Comeback
Jetzt stellt sich heraus: An diesem Tag wird es eine Wiedervereinigung der Stars und vieler weiterer Co-Stars für einen guten Zweck und auch aus einem traurigen Grund geben.

Das mit langen Dialogen, Erwachsenen-Themen und vielen Tränen vollgepackte Teenie-Drama hatte 1998 im US-Fernsehen debütiert. Es handelte vom Erwachsenwerden von vier Kindheitsfreunden aus der Kleinstadt Capeside und später vor allem um das Liebesdreieck zwischen Dawson, Joey und Pacey. Die 128 Folgen der Serie sind bis heute ein Bestandteil der Pop-Kultur – inklusive der Emojis eines weinenden Dawsons.

James Van Der Beek machte im letzten Jahr öffentlich, dass er an Darmkrebs erkrankt ist.
James Van Der Beek machte im letzten Jahr öffentlich, dass er an Darmkrebs erkrankt ist.(Bild: AFP/Michael Loccisano/Getty Images)

Es ist Van Der Beek zuliebe, dass nach über zwei Jahrzehnten alle Hauptdarsteller am 22. September zusammenkommen und gemeinsam das Drehbuch der Pilotfolge lesen werden.

Denn der Erlös des Events im Richard Rodgers Theater von Manhattan fließt an die Stiftung „F Cancer“. Van Der Beek hatte im letzten November enthüllt, dass er an Darmkrebs im 3. Stadium leidet, gegen den er weiterhin behandelt wird.

„Verbindung wird für Rest unserer Leben andauern“
Oscargewinnerin Michelle Williams ließ dazu in einer Pressemitteilung verlauten: „Wir sind in Capeside aufgewachsen und unsere Verbindung wird für den Rest unserer Leben andauern.“ Weshalb sie und die anderen auch nicht gezögert hatten, sich „um James zu versammeln und ihn daran zu erinnern, dass wir alle für ihn da sind. Das waren wir immer und das werden wir immer sein!“ Um dann hinzuzufügen: „Ich weiß, dass die Fans von ,Dawson‘s Creek‘ dieses Gefühl teilen!“

Lesen Sie auch:
Katie Holmes kuschelt wieder mit ihrem Ex-Freund Joshua Jackson. Leider gibt es das ...
„Dawson‘s Creek“-Paar
Katie Holmes kuschelt wieder mit Ex Joshua Jackson
27.07.2025
James van der Beek
„Dawson‘s Creek“-Star ist an Darmkrebs erkrankt
04.11.2024

Serien-Erfinder Kevin Williamson wird die Lesung produzieren und freut sich schon sehr auf die „ganz besondere Nacht, in der James, Michelle, Katie, Joshua und unsere ,Dawson’s Creek‘-Familie wieder zusammenkommen werden”.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.451 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
206.777 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
142.535 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1517 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1257 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1032 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Society International
Trauriger Grund
„Dawson‘s Creek“-Stars feiern Wiedervereinigung
Ricky Schroder
„Der kleine Lord“ feierte Traumhochzeit am Meer
Vorfreude steigt
Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht
Knutscht Lookalike
Jessica Alba kontert Ex mit heißem Bikini-Foto
Großer Kino-Erfolg
„Kanu des Manitu“ knackte bereits Millionenmarke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf