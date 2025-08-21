„Dawson‘s Creek“-Stars feiern Wiedervereinigung

„Verbindung wird für Rest unserer Leben andauern“

Oscargewinnerin Michelle Williams ließ dazu in einer Pressemitteilung verlauten: „Wir sind in Capeside aufgewachsen und unsere Verbindung wird für den Rest unserer Leben andauern.“ Weshalb sie und die anderen auch nicht gezögert hatten, sich „um James zu versammeln und ihn daran zu erinnern, dass wir alle für ihn da sind. Das waren wir immer und das werden wir immer sein!“ Um dann hinzuzufügen: „Ich weiß, dass die Fans von ,Dawson‘s Creek‘ dieses Gefühl teilen!“