Diese drei „Zwerge“ träumen vom Millionenregen

Routinier David Luiz kommt für die Defensive

Auffällig bei den „Insel-Kickern“: beim Coup in Serbien hatte man neben den beiden Tormännern nur zwei weitere Zyprioten im Kader. Die restlichen Spieler kommen aus Spanien, Portugal, Holland, Skandinavien – und Brasilien. Vier sind es bereits, der fünfte hat den wohl größten Namen: David Luiz. Der mittlerweile 38-Jährige entschied sich nach zuletzt vier Jahren in seiner Heimat wieder für ein Gastspiel in Europa. Der Ex-Chelsea-, PSG- und Arsenal-Verteidiger soll der Defensive noch mehr Stabilität verleihen.