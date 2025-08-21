„Wir müssen einfach akzeptieren, wo wir stehen“

Doch auch der Japaner kann Verstappen nicht wirklich das Wasser reichen. Max scheint es immer wieder zu schaffen, das kleine Arbeitsfenster des Red-Bull-Boliden ansatzweise zu treffen – etwas, das seine Kollegen bisher nicht gelingt. Seinen aktuellen Teamkollegen verteidigt Verstappen trotzdem: „Yuki ist kein Trottel. Das „mit dem zweiten Red-Bull-Fahrer“ geht jetzt schon eine Weile so. Vielleicht ist das ein Zeichen.“