Staatsanwaltschaft ermittelt in Führerschein-Causa

Zudem werde die Vertrauenswürdigkeit eines Sachverständigen untersucht, der als Kopf jenes Klüngels gilt, der die Durchfallquoten bei Fahrprüfungen bedenklich hoch geschraubt hat. Die Causa hat aber jetzt schon nicht zu unterschätzende Auswirkungen – nämlich auf die Fahrschulen. So mussten in jüngster Vergangenheit Fahrprüfungen abgesagt werden, die Prüflinge haben das Nachsehen. Die Grünen fordern daher eine Entschädigung für die sitzengelassenen Prüfwilligen und befürchten, dass es zu einem echten Prüfer-Engpass kommen könnte.