Verdächtiger im „Maddie“-Fall bekommt Fußfessel

Noch keine Anklage im Tatkomplex im Fall „Maddie“

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig betrachtet B. allerdings als Verdächtigen in dem Tatkomplex um das Verschwinden des britischen Mädchens und ermittelt wegen Mordverdachts gegen ihn. Anklage erhob sie deshalb bisher nicht. B. lebte nach Angaben deutscher Ermittler früher zeitweise in Portugal. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Er lebte auch in Braunschweig, deshalb ist die Justiz dort für ihn zuständig.