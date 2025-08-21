Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klub postet Foto

Vandalismus! Böse Überraschung vor Quali-Match

Fußball International
21.08.2025 14:06
Kurz vor dem Quali-Spiel gegen Rosenborg erlebt Mainz 05 eine böse Überraschung.
Kurz vor dem Quali-Spiel gegen Rosenborg erlebt Mainz 05 eine böse Überraschung.(Bild: GEPA)

Wenige Stunden vor dem Conference-Quali-Duell gegen Rosenborg BK in Trondheim hat der FSV Mainz 05 eine böse Überraschung erlebt. Der Teambus der Deutschen ist beschädigt worden, wie ein Posting auf X zeigt.

0 Kommentare

„Leider müssen wir bestätigen, dass drei der Reifen unseres Mannschaftsbusses durch Vandalismus schwer beschädigt worden sind“, schreibt der Verein zum Foto, das das in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeug zeigt.

Ärgerlich, zumal die Mainzer schon um 18 Uhr gegen den norwegischen Vertreter in der finalen Qualirunde zur Conference League antreten müssen. „Wir versuchen alles, um den Bus bis heute Abend wieder fit zu bekommen“, versprechen die Deutschen abschließend.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.451 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
206.777 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
142.535 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1517 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1257 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1032 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Fußball International
Champions League
Diese drei „Zwerge“ träumen vom Millionenregen
Klub postet Foto
Vandalismus! Böse Überraschung vor Quali-Match
Aufregung bei Bayern
Hoeneß, Wanner, Transfers: Rundumschlag von Eberl
Bitter für Rangnick!
Jetzt fix: ÖFB verliert Tauziehen um Sturm-Kicker
Grazer brauchen Wunder
Norwegens Presse feiert nach Sturms „Demütigung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf