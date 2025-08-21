Vandalismus! Böse Überraschung vor Quali-Match

„Wir müssen einfach akzeptieren, wo wir stehen“
Weltmeister gelassen
Wenige Stunden vor dem Conference-Quali-Duell gegen Rosenborg BK in Trondheim hat der FSV Mainz 05 eine böse Überraschung erlebt. Der Teambus der Deutschen ist beschädigt worden, wie ein Posting auf X zeigt.
„Leider müssen wir bestätigen, dass drei der Reifen unseres Mannschaftsbusses durch Vandalismus schwer beschädigt worden sind“, schreibt der Verein zum Foto, das das in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeug zeigt.
Ärgerlich, zumal die Mainzer schon um 18 Uhr gegen den norwegischen Vertreter in der finalen Qualirunde zur Conference League antreten müssen. „Wir versuchen alles, um den Bus bis heute Abend wieder fit zu bekommen“, versprechen die Deutschen abschließend.
