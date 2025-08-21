Kurzbesuch vom Herbst: Wochenende wird regnerisch

Auch am Samstag zeigt sich das Wetter in weiten Teilen Österreichs von seiner launischen Seite. Entlang der Alpennordseite breiten sich ausgedehnte Wolkenfelder aus, dazu kommt zeitweise Regen. Der Osten und Süden starten dagegen noch freundlich in den Tag, doch auch dort nimmt die Bewölkung am Nachmittag spürbar zu. Vor allem im Bergland und im Süden sind Schauer mit dabei. Bei 17 bis 23 Grad fühlt es sich stellenweise schon fast herbstlich an.