Trump senkt Auto-Zölle, aber nur wenn EU handelt

Abkommen ist rechtlich nicht bindend

Allerdings ist die gemeinsame Erklärung rechtlich nicht bindend, was ein erhebliches Risiko für die europäische Seite darstellt. Für die EU besteht damit die Gefahr, dass die USA erneut einseitig Zölle erhöhen, sollten die Verabredungen nicht wie von den Vereinigten Staaten gewünscht umgesetzt werden. Auf den EU-Vorschlag, gegenseitig vollständig auf Zölle auf Industriegütern zu verzichten, gingen die USA nicht ein.