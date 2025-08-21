Vorteilswelt
Ohne Satzverlust

ÖTV-Ass Schwärzler steht in Sofia im Halbfinale

Vorarlberg
21.08.2025 14:55
Joel Schwärzler hat in Sofia das Halbfinale erreicht.
Joel Schwärzler hat in Sofia das Halbfinale erreicht.(Bild: Klosters Tennis)

Für Joel Schwärzler läuft es beim ATP-Challenger in Sofia weiter nach Maß. Im Halbfinale besiegte der Vorarlberger den italienischen Qualifikanten Franco Agamenone glatt in zwei Sätzen und bleibt damit ohne Satzverlust. 

Auch im Viertelfinale des mit 91.250 Euro dotierten ATP-Challengers in der bulgarischen Hauptstadt Sofia war ÖTV-Ass Joel Schwärzler nicht zu bremsen. Mit dem italienischen Qualifikanten Franco Agamenone (ATP-Nr. 402) hatte der Harder kaum Probleme, siegte nach 1:18 Stunden glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5.

Joel Schwärzler spielt eine starke Woche in Sofia.
Joel Schwärzler spielt eine starke Woche in Sofia.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)

Damit bleibt der 19-jährige Schwärzler in Sofia ohne Satzverlust und wird in der ATP-Weltrangliste zumindest auf Rang 285 klettern, seine bisheriges Karrierehoch. Im Halbfinale wartet nun der Russe Marat Sharipov (ATP-Nr. 276), der im Viertelfinale den Portugiesen Frederico Ferreira Silva mit 6:3, 5:7 und 6:1 besiegt hatte.

Vorarlberg
