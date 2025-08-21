ÖTV-Ass Schwärzler steht in Sofia im Halbfinale

Damit bleibt der 19-jährige Schwärzler in Sofia ohne Satzverlust und wird in der ATP-Weltrangliste zumindest auf Rang 285 klettern, seine bisheriges Karrierehoch. Im Halbfinale wartet nun der Russe Marat Sharipov (ATP-Nr. 276), der im Viertelfinale den Portugiesen Frederico Ferreira Silva mit 6:3, 5:7 und 6:1 besiegt hatte.