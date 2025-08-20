Vorteilswelt
Eine Person verstorben

Fahrzeug stürzte in Niedernsill von Straße ab

Salzburg
20.08.2025 22:39
Etwa 50 bis 100 Meter abgestürzt ist ein Fahrzeug von einer Straße in Niedernsill (Salzburg) am Mittwochabend. Dabei ist laut Feuerwehr eine Person verstorben, zwei weitere wurden bei dem Unfall verletzt. Weitere Details – etwa zu den Fahrzeuginsassen – waren vorerst noch nicht bekannt.

Seit 21 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Niedernsill mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Darüber hinaus sind auch das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort.

Warum es zu dem Unfall kommen konnte, stand bislang noch nicht fest. 

Salzburg

