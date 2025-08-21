Israel beginnt jetzt die nächste Phase im Krieg

Noch keine Antwort Netanyahus auf Waffenruhe-Vorschlag

Die israelische Zeitung „Haaretz“ hielt fest, Netanyahu zögere nach der Hamas-Zustimmung zum jüngsten Vorschlag noch mit einer offiziellen Antwort Israels und habe auch noch keine Sitzung des Sicherheitskabinetts angekündigt. Mit einer offiziellen Reaktion Israels wird bis zum Ende dieser Woche gerechnet. In einem Gespräch mit dem US-Sondergesandten Witkoff habe der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty darauf gedrungen, dass Israel auf den Vorschlag der arabischen Vermittler reagiert, berichtete die „Times of Israel“. Die sich gegenwärtig bietende Gelegenheit für ein Abkommen müsse genutzt werden.