Klartext von Hirscher

„Meine Geduld wird auf die Probe gestellt!“

Ski Alpin
21.08.2025 13:52
Marcel Hirscher kann seine Rückkehr auf die Piste kaum erwarten.
Marcel Hirscher kann seine Rückkehr auf die Piste kaum erwarten.(Bild: Pail Sepp)

Vor rund acht Wochen hat Marcel Hirscher sein erneutes Comeback angekündigt und kämpft darum, sich von den Folgen seiner Kreuzbandverletzung zu erholen und fit für seine Rückkehr zu werden. In seinem „Van-Deer-Blog“ gewährt das Ski-Ass nun Einblicke in seine Gefühlswelt während dieser Zeit und betont: „Meine Geduld wird auf die Probe gestellt.“ 

0 Kommentare

Nach seiner Kreuzbandverletzung im Dezember war lange nicht klar, ob Hirscher ein weiteres Comeback geben würde. Seit acht Wochen steht fest: Ja! Die Ski-Legende will es nochmal wissen. Der 36-Jährige arbeitet intensive an seiner Rückkehr und hat nun über seine Erfahrungen in dieser Zeit gesprochen.

Lesen Sie auch:
Marcel Hirscher verkündete am Mittwoch sein Comeback
Zurück am Ski
Marcel Hirscher verkündet Comeback im Weltcup
18.06.2025
Workout statt Cocktail
Marcel Hirscher kennt keine Sommerpause
04.08.2025

„Auf Nummer sicher zu gehen und dem Knie komplette neun Monate Heilungszeit zu geben, war die richtige Entscheidung“, zeigt sich Hirscher dabei zufrieden und betont generell, dass die Reha und der Trainingsaufbau bisher gut geklappt hätten: „Mit meinem aktuellen Fitnesszustand und meiner Motorik bin ich sehr zufrieden.“

„Wenn ich die anderen Skifahren sehe, ...“ 
Und doch gibt es auch Schattenseiten, wie der Österreicher, der mittlerweile für die Niederlande an den Start geht, betont: „Meine Geduld wurde am Anfang sehr auf die Probe gestellt – und jetzt, wenn ich alle anderen schon Skifahren sehe, wieder! Ich zähle die Tage, bis es auch für mich wieder auf Schnee losgeht!“

Dabei verfolgt er mit seinem Team einen klaren Plan. Die Rückkehr auf die Piste ist für September geplant. „Von dort weg setzen wir dann flexibel die nächsten Schritte“, so Hirscher, der betont, dass durchaus etwas Ungewissheit dabei sei, aber es überwiege die Vorfreude: „Ich kann es kaum erwarten, das alles auf Schnee zu testen.“ 

