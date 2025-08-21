„Meine Geduld wird auf die Probe gestellt!“

„Wenn ich die anderen Skifahren sehe, ...“

Und doch gibt es auch Schattenseiten, wie der Österreicher, der mittlerweile für die Niederlande an den Start geht, betont: „Meine Geduld wurde am Anfang sehr auf die Probe gestellt – und jetzt, wenn ich alle anderen schon Skifahren sehe, wieder! Ich zähle die Tage, bis es auch für mich wieder auf Schnee losgeht!“