Tor-Alarm bei Red Bull Salzburg! 42 Treffer fehlen

Niemand aus Top-Trio verfügbar

Zugleich bringt er die Vereinsbosse aber in die Bredouille. Mit dem Malier verabschiedete sich der torgefährlichste Spieler. 15 Mal knipste er in der vergangenen Saison und verwies den Israeli Oscar Gloukh (zwölf Volltreffer) und den Ivorer Karim Konate (acht) damit auf die Plätze zwei und drei.