Tor-Alarm bei Red Bull Salzburg! 42 Treffer fehlen

Mit den Abgängen von Dorgeles Nene (Fenerbahce) und Oscar Gloukh, der zu Ajax Amsterdam wechselte, kamen Red Bull Salzburg die Top-Knipser der vergangenen Saison abhanden. Die große Frage lautet: Wer tritt in ihre Fußstapfen?
Der Transfer von Dorgeles Nene ließ Salzburgs Kassen noch einmal so richtig klingeln! Der 22-Jährige verließ die Mozartstadt, um bei Fenerbahce zu unterschreiben, und sorgte dafür, dass die Einnahmen des österreichischen Vizemeisters in dieser Transferperiode die 60-Millionen-Marke überschritten.
Niemand aus Top-Trio verfügbar
Zugleich bringt er die Vereinsbosse aber in die Bredouille. Mit dem Malier verabschiedete sich der torgefährlichste Spieler. 15 Mal knipste er in der vergangenen Saison und verwies den Israeli Oscar Gloukh (zwölf Volltreffer) und den Ivorer Karim Konate (acht) damit auf die Plätze zwei und drei.
Blöd nur: Keiner aus diesem Trio steht den Bullen zur Verfügung! Während Gloukh (zu Ajax Amsterdam) das Weite suchte, muss Konate verletzungsbedingt weiter passen.
Mit Nicolas Capaldo (fixer Wechsel zum Hamburger SV/vier Tore), Bobby Clark (Leihe zu Derby County/ein Treffer), Daouda Guindo (Vertrag nicht verlängert/ein Tor) und Lucas Gourna-Douath (mit ihm wird nicht mehr geplant/ein Tor) fehlen Salzburg insgesamt 42 Treffer aus der Vorsaison! Bei 79 Toren insgesamt entspricht das mehr als der Hälfte!
In die Bresche springen
Die brennende Frage, die sich viele stellen: Wer soll die Abgänge ersetzen? „Wir wollen einen weiteren Offensivspieler holen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder und lässt die Anhängerschaft hoffen, dass sich noch Entscheidendes auf dem bis 5. September geöffneten Transfermarkt tut.
Unabhängig vom potenziellen Neuzugang müssen aber auch andere Spieler in die Bresche springen. Ansonsten droht den Bullen die dritte Titel-lose Saison in Serie.
