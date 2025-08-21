„Der kleine Lord“ feierte Traumhochzeit am Meer

Als „kleiner Lord“ Fauntleroy wurde Ricky Schroder vor 45 Jahren berühmt. Jetzt hat der einstige Kinderstar Ja gesagt!
Auf Instagram meldete sich Schroder jetzt mit einer wundervollen Neuigkeit bei seinen Fans. Der ehemalige Kinderstar, der auch noch heute in seiner Rolle als „kleiner Lord“ zu Weihnachten die Fans begeistert, hat die Liebe seines Lebens geheiratet.
Ex-Kinderstar trug Sneaker!
Gleich drei Fotos teilte der 55-Jährige von seiner Traumhochzeit, die direkt am Meer stattfand, mit seinen Instagram-Followern geteilt. Zu sehen ist der Schauspieler darauf natürlich mit seiner Braut Julie, beide strahlen übers ganze Gesicht.
Sehen Sie hier die Hochzeitsfotos, die Ricky Schroder mit seinen Fans geteilt hat:
Während Schroder seinen dunkelgrauen Anzug lässig mit Sneakern kombinierte, setzte seine frisch angetraute Ehefrau auf ein klassisches, figurbetontes Brautkleid mit Perlenstickereien.
Hochzeit schon im Juli
Wie der Ex-Kinderstar dem Promi-Portal „TMZ“ verriet, fand die Hochzeit bereits am 9. Juli im Four Seasons Hotel in Cabo San Lucas in Mexiko statt. Wenige Tage zuvor hatten die beiden im Gerichtsgebäude von Ouray County die Heiratsurkunde unterschrieben.
Kurz bevor Ricky Schroder an der Seite von Alec Guinness in „Der kleine Lord“ weltweit berühmt wurde, wurde der in für sein Leinwanddebüt in „Der Champ“ mit dem Golden Globe als „Bester Nachwuchsdarsteller“ ausgezeichnet. Seinen Job als Schauspieler hat der US-Amerikaner mittlerweile allerdings an den Nagel gehängt. Bereits seit zehn Jahren wirkte Schroder an keiner Produktion mehr mit.
