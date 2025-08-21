„Der kleine Lord“ feierte Traumhochzeit am Meer

Während Schroder seinen dunkelgrauen Anzug lässig mit Sneakern kombinierte, setzte seine frisch angetraute Ehefrau auf ein klassisches, figurbetontes Brautkleid mit Perlenstickereien.

Hochzeit schon im Juli

Wie der Ex-Kinderstar dem Promi-Portal „TMZ“ verriet, fand die Hochzeit bereits am 9. Juli im Four Seasons Hotel in Cabo San Lucas in Mexiko statt. Wenige Tage zuvor hatten die beiden im Gerichtsgebäude von Ouray County die Heiratsurkunde unterschrieben.