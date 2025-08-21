Amok-Opfer sind bereit für Klage gegen Republik

Hat der Gutachter seine Arbeit nicht korrekt ausgeführt? Oder sind die Vorgaben des Staates zu lasch? Die Grazer Anwältin Karin Prutsch-Lang sieht jedenfalls Versäumnisse. Dass die Daten des Bundesheeres nicht weitergeleitet werden, beanstandet wiederum Anwalt Andreas Kleinbichler: „Fragen und Erhebungen zum Wehrdienst gehören zum Prüfungsumfang der Behörde. Für mich ist die Frage, ob der Wehrdienst geleistet wurde oder nicht, ein wesentliches Beurteilungskriterium. Vor allem sind die Gründe, falls dieser nicht geleistet wurde, wesentlich.“