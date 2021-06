Diese Hochbegabte macht auf Onlyfans ein Vermögen

Das Geld, das sie mit Onlyfans verdient, will Kloss in ihr künftiges Eigenheim investieren: Sie will sich eine Immobilie in Europa oder New York kaufen. Über ihre Lehren aus einem Jahr als Onlyfans-Model sagt sie: „Ich gehe viel verantwortungsvoller mit meinen Finanzen um und investiere einen großen Teil in Aktienpakete, was mir weiteres Einkommen bringt.“