Sieben Wehren im Kampf gegen die Flammen

„Bereits am Anfahrtsweg nahmen unsere erstausrückenden Kräfte riesige Rauchschwaden wahr, woraufhin in weiterer Folge in Abständen gleich fünf weitere Wehren nachalarmiert wurden. Die Besatzung unseres Vorausfahrzeuges verhinderte als allerersten Schritt mit Handfeuerlöschern noch ein Übergreifen auf ein akut brandgefährdetes Gebäude. Gleichzeitig machte sich Einsatzleiter Stefan Schirmer auf den Weg, die zuerst noch unklare Lage zu erkunden“, schildert Pressesprecher Philipp Dorner die dramatischen Momente.