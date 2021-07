Hochkarätige Besetzung beim Kulturfestival

Zum ersten Mal war das Festival im Mai des Vorjahres geplant, dann wurde es wegen Corona auf den heurigen Mai verschoben. Ging auch nicht. Im September dürfte es im dritten Anlauf klappen. Performances, Konzerte, Lesungen an außergewöhnlichen Orten in der Stadt werden mit einer hervorragenden Besetzung angeboten. Für die sieben Vorstellungen im Burghof wird sogar ein eigener Pass aufgelegt - Grissemann & Stermann treten dort am 1. September auf.