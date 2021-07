Ein Schuljahr zwischen Coronatest und Matheprüfung

Ein außergewöhnliches Schuljahr ist mit der Zeugnisverteilung am Freitag vorbei. Fürs Leben haben die Kinder dabei einiges gelernt. Was Virusmutationen und Distance Learning bedeutet, wissen mittlerweile schon die Taferlklassler. Bildungsdirektor Paul Gappmaier und die zuständige Landesrätin Beate Palfrader sprechen von einem „fordernden Jahr“, das die Schulen großteils gut gemeistert hätten. Dabei sah es im Herbst gar nicht gut aus: Die zweite Welle rollte über Tirol und am Höhepunkt waren knapp 1000 Schüler und Lehrer Corona-positiv. Am 19. Oktober mussten die Oberstufen bereits wieder in den Fernunterricht. Über alle Schultypen verteilt wurde achtmal der Modus zwischen Präsenzunterricht, Schichtbetrieb und Distance Learning gewechselt.